Перемога! Украина подключила к блокаде Крыма Танзанию

Украина добилась, чтобы две страны исключили из своих реестров несколько грузовых судов, перевозящих зерно из Крыма в Сирию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суда неограниченного морского плавания должны быть зарегистрированы государственными органами какой-либо страны, устанавливающей нормы регулирования, обязательные для соблюдения любыми кораблями, ходящими под ее флагом. Часто крупные компании в качестве государства флага выбирают страны с неразвитым морским законодательством.

Три крупнейших государства с открытыми корабельными реестрами – Багамские острова, Мальта, Либерия и Панама. Эти страны предоставляют так называемый «удобный флаг», обеспечивающий судну режим наибольшего благоприятствования и пониженные ставки портовых сборов в большинстве портов мира, так как практически все государства, предоставляющие свой «удобный флаг», не имели конфликтов (в особенности, военных) с большинством существующих государств в течение большого исторического промежутка времени. Кстати, две страны с «удобными» флагами – Монголия и Боливия – вообще не имеют выхода к морю.

«Незалежная» пристально следит за движением судов у берегов Крыма, заявляя, что отгрузки с полуострова нарушают западные санкции. Украина периодически подает жалобу в Международную морскую организацию (IMO), требуя, чтобы страны-участницы исключили из своих списков суда, осуществляющие отгрузки.

На одну из таких жалоб отреагировало морское управление Сьерра-Леоне, заявив, что исключило из своего реестра два корабля. Еще одно судно вычеркнула Танзания. Власти последней, оградив себя от дальнейших претензий Украины, заявили, что некоторые судовладельцы используют ее флаги незаконно.

Постоянный представитель Украины при IMO Наталья Галибаренко пожаловалась агентству «Рейтер», что грузовые суда, занимающиеся транспортировкой грузов, приближаясь к акватории Крыма, выключают транспондеры, становясь «невидимыми» для систем слежения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.07.18

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