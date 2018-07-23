«Документы крымчан не признавать!» Украина пытается давить на IМО

Украина призывает Международную морскую организацию (IMO) не признавать документы, выдаваемые морякам в Крыму и Севастополе. Соответствующий документ представлен в Лондоне на V сессии подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты IМО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель Украины потребовал не признавать претензии РФ относительно права имплементации конвенций IМО, в том числе Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года.

«Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 так называемыми «капитанами морских портов» на территории АРК и Севастополя, являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными», – заявляют в «Незалежной».

Ранее Украина потребовала в IMO, чтобы страны-участницы исключили из своих списков суда, осуществляющие отгрузки в портах Крыма. А постоянный представитель Украины при IMO Наталья Галибаренко пожаловалась, что грузовые суда, занимающиеся транспортировкой грузов, приближаясь к крымской акватории, выключают транспондеры, становясь «невидимыми» для систем слежения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.07.18

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