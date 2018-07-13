В Крыму вынесли приговор украинскому диверсанту

Гражданин Украины Евгений Панов, готовивший в Крыму теракты, приговорен к 8 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению Верховного суда республики Панов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Напомним, Панов и другой украинец – Андрей Захтей, уже получивший приговор, были задержаны сотрудниками ФСБ. Операция по их аресту – ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины, была проведена после столкновения российских силовиков с украинскими диверсантами в августе 2016 года в районе Армянска.

Тогда в бою погибли сотрудник ФСБ и десантник. На месте столкновения были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины.

Отметим, что прокуратура запрашивала для Панова 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Между тем, сам Панов настаивает на своей невиновности, и его защита намерена обжаловать приговор.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.07.18

Дельфины покинули севастопольский дельфинарий. / Украина откроет на границе с Крымом «комнаты для жалоб». / В Крыму завершается уборочная. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»