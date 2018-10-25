Верховный суд России отказался изменять приговор украинскому диверсанту

Осужденный за подготовку диверсий в Крыму гражданин Украины Евгений Панов отправится в колонию строгого режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховный суд России оставил без изменений решение Верховного суда Крыма, по которому Панов приговорен к восьми годам лишения свободы. Приговор был вынесен в июле, но с ним не согласилась защита осужденного, подав апелляционную жалобу.

Стоит отметить, что за пересмотр наказания выступала и сторона обвинения, предложившая увеличить срок лишения свободы. Последнее решение может быть обжаловано в президиуме Верховного суда РФ.

Напомним, Панов и другой украинец – Андрей Захтей, были задержаны сотрудниками ФСБ. Операция по их аресту и ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины была проведена после столкновения российских силовиков с украинскими диверсантами в августе 2016 года в районе Армянска. Тогда в бою погибли сотрудник ФСБ и десантник.

Сам Панов настаивает на своей невиновности и отказался от сотрудничества со следствием.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 25.10.18

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