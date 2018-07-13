«Умрут сто тысяч»: на Украине обрадовались пенсионной реформе в России

Пока миллионы россиян выступают против пенсионной реформы, а всевозможные чиновники и депутаты всеми силами открещиваются от обсуждения этой темы, чтобы не брать на себя ответственность за непопулярные решения, на Украине приветствуют и поддерживают желание правительства Российской Федерации повысить пенсионный возраст. Объяснение для бурной радости простое: «Россия уничтожит себя сама – Украине остается только ждать».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пропагандисткая машина «Незалежной» давно уже работает по принципу: «Ну и что, что своя хата сгорела, главное – у соседа корова сдохла». И вот уже победа Хорватии в одной четвертой и полуфинале чемпионата мира (напомним, «Незалежная» призывала полностью проигнорировать это спортивное событие, но миллионы ее граждан этот призыв проигнорировали, а 6 тысяч украинцев даже приехали в Россию, наплевав на все запреты) на Украине подается как полный провал РФ: «Россия вложила в мундиаль миллиарды, а победила Украина!» – захлебываются от восторга оптимисты.

Другие рассуждают более осторожно, но не менее оптимистично: «Можно, конечно, метать громы и молнии в адрес шести тысяч соотечественников, поехавших смотреть игры футбольного первенства, но намного эффективнее, если эти шесть тысяч услышат в России о том, что «эта победа за украинцев и «Динамо». Говоря грубо, в первом случае идиотами выглядим мы (и российская пропаганда постаралась отработать украинских болельщиков по-полной), во втором случае – они. А если Хорватия победит еще и в финале, можно сказать, что $12 млрд российских денег выброшено Путиным в топку». И эта сумма, кстати, больше чем самые смелые претензии к «Газпрому» нашего «Нафтогаза», хотя сомнительно, что Порошенко премирует за это достижение Виду – чай, не наш Витренко все-таки», – пишет «Корреспондент», не стесняясь петь дифирамбы российскому правительству: «Тем более, что повышение пенсионного возраста (следствие чемпионата) увеличит по самым скромным подсчетам смертность в России тысяч на сто в год – а это на порядки больше, чем нами уничтожено врагов на Донбассе и в Крыму».

И теперь украинская пресса все громче критикует собственного президента: «Пассивная жизненная позиция никогда не была успешной, что еще раз доказали и нынешние дни. В то время когда неравнодушные украинцы вместе со всем прогрессивным человечеством пускали волны флэшмобов в поддержку Вукоевича и Виды и разом обваливали рейтинг ФИФА, от президента мы вообще не услышали ничего вразумительного в поддержку хорватов, прессуемых международной спортивной бюрократией. И все только из-за того, что по легенде владелец фабрики в Липецке не смотрит репортажей из страны-агрессора».

И, наконец, самое главное – найдена слабое место России: «Пассивная позиция – вот слабая точка этой страны, не надо уподобляться ей в этом».

Правда, на Украине весьма оригинально понимают активную позицию, которую должна занять «Незалежная»: нужно следить, следить, следить за тем, что происходит в России – и удача обязательно случится. Российская пенсионная реформа – тому пример.

Киев, Илья Пелехов

Киев. Другие новости 13.07.18

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