Что упало – то пропало: Трамп готовит почву для признания Крыма российским

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал Барака Обаму главной причиной «потери» Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне американский лидер увязал «сдачу» Украиной полуострова с личным неуважением Путина к экс-президенту Америки.

«Я хочу, чтобы фейковые новостные издания написали это правильно. Президент Обама упустил Крым», – заявил Трамп и добавил, что «Путин не уважал Обаму».

По мнению российского политолога Павла Никанорова, таким образом американский президент настойчиво даёт понять, что крымский «поезд ушёл» не по его вине, и предлагает зафиксировать статус-кво, если и не формально, то «по факту».

«Трамп, привыкший сам «управлять делами», хочет лично разговаривать с «плохими парнями» и принимать непосредственное участие в урегулировании всех острых мировых вопросов. «Успех» встречи с Ким Чен Ыном ещё больше вдохновил его и убедил в преимуществе, скажем так, бизнес-подходов над дипломатическими. Кроме того он не желает решать созданную кем-то другим до него проблему.

«Крымский вопрос» связывает его по рукам и ногам и вынуждает принимать несамостоятельные решения, «автоматически» продлевая санкции, игнорируя российского лидера и наращивая политическое давление на Москву. Трамп хочет сбросить этот доставшийся от Обамы «токсичный актив» и начать с Путиным большой торг «с чистого листа».

Но, поскольку прямо заявить о признании Крыма невозможно, то президент-бизнесмен предлагает «зафиксировать убытки», списав их на предыдущее «бездарное правление». То есть, констатировать, что Крым навсегда потерян из-за Обамы, и вывести проблему статуса полуострова за скобки главной переговорной повестки с Путиным», – рассуждает политолог.

По словам Никанорова, дополнительную уверенность Трампу придаёт развал расследования о «сговоре» его команды с Кремлём против Клинтон во время выборов президента США.

Как сообщал «Новый День», несмотря на то, что часть советников отговаривает американского президента от прямых переговоров с российским коллегой, Трамп не собирается отменять встречу.

Напомним, издание BuzzFeed сообщило ранее, что в кулуарах саммита «G7» Трамп назвал Крым российским, так как «там все говорят на русском».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.18

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