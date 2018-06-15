Белый дом отказался комментировать слова Трампа о Крыме

В Белом доме отказываются обсуждать слова президента США о «российском Крыме».

Высказывание Дональда Трампа со ссылкой на источники в дипломатической среде опубликовало издание BuzzFeed: президент США поднял вопрос о Крыме во время обсуждения внешнеполитических проблем, а затем, во время ужина, высказал недоумение по поводу того, что лидеры других стран поддерживают Украину, назвав ее «одной из самых коррумпированных стран в мире». Публикацию растиражировали украинские СМИ, а в Белом доме комментировать высказывания своего шефа отказываются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ничего не знает о подобных комментариях Трампа: официально он ничего подобного не заявлял, а при частных разговорах президента она не присутствовала.

Между тем, в СМИ появилось уточнение: якобы, Трам назвал Крым российским потому, что там все говорят по-русски. Напомним, отвечая на вопросы журналистов во время саммита, стоит ли признавать Крым частью России, Трамп заявил, что спрашивать об этом нужно Барака Обаму, при котором Крым «ушел» от Украины и который «позволил России потратить кучу денег на Крым».

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 14.06.18

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