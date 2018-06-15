«Мы не реагируем»: Украина отреагировала на признание Трампом Крыма

В МИД Украины прокомментировали заявление президента США о российском Крыме.

Как уже сообщал «Новый День», на саммите G7 в Канаде Дональд Трамп поднял вопрос о Крыме во время обсуждения внешнеполитических проблем, а затем, во время ужина, высказал недоумение по поводу того, что лидеры других государств поддерживают Украину, назвав ее «одной из самых коррумпированных стран в мире».

Информацию об этом растиражировали украинские СМИ.

Но пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что официальной реакции на сообщения СМИ не последует, поскольку это непроверенная информация: «Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.06.18

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