Советники Трампа препятствовали его встрече с Путиным

Члены администрации Дональда Трампа признались в том, что проигнорировали его желание вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, главы государств все же смогут увидеться, предположительно, в июле.

Американский лидер выразил намерение начать подготовку к личным переговорам с Путиным вскоре после саммита во Вьетнаме в 2017 году. Однако его команда саботировала поручение. «После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали», – рассказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник.

Желание Трампа не вызвало энтузиазма у членов Совета национальной безопасности США. Советники решили не начинать подготовку к встрече, а запустить все процессы только в том случае, если президент вновь этого потребует. «Они решили: давайте подождем и посмотрим, будет ли он вновь поднимать этот вопрос», – рассказал источник.

Переговоры лидеров США и России все же могут состояться, причем, в ближайшее время. Существует вероятность, что это произойдет в июле, когда Трамп прибудет в Европу на саммит НАТО. Такое предположение высказал один из чиновников Белого дома. Впрочем, точного места встречи он назвать не смог.

Дональд Трамп и Владимир Путин дважды встречались лично. В первый раз это произошло на саммите G20 в Германии летом прошлого года. Во второй – на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге осенью. Тогда американский лидер предложил российскому провести переговоры в Вашингтоне.

Стоит отметить, что разногласия внутри команды Трампа случаются не впервые. Ранее США выслали 60 российских дипломатов в ответ на покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву. Тогда еще более 20 стран пошли на такой же шаг, но число выдворенных дипломатических сотрудников было в десятки раз меньше. Трамп заявил, что помощники дезинформировали его, сказав, что другие государства вышлют столько же россиян.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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