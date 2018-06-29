«Посмотрим»: Трамп допустил признание российского Крыма

Президент США Дональд Трамп не исключил, что по результатам переговоров с российским лидером в Финляндии Вашингтон не станет далее возражать против российского статуса Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Крым «потерян» из-за Обамы и с этим фактом остаётся только смириться, Трамп в очередной раз намекнул журналистам находясь на борту президентского самолёта.

«Посмотрим», – ответил трамп на вопрос о возможном признании полуострова российским и добавил, что «Обама допустил и сделал это возможным».

Также американский президент не исключил и отмены в отношении Москвы ограничительных мер. «Мы посмотрим, что сделает Россия» – заявил Трамп.

Напомним, двумя неделями ранее президент США уже объявлял об «утрате» Крыма из-за «бездействия» Обамы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.06.18

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