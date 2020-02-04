Госсекретарь США: Украина сама отдала Крым – вопрос закрыт

Главные геополитические игроки понимают, что Крымский полуостров навсегда потерян для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время недавнего посещения Киева заявил госсекретарь США Майк Помпео на закрытой встрече для украинских журналистов и общественных деятелей.

По данным корреспондента украинского издания «НВ», представительница запрещённого в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» Эмине Джапарова попросила Помпео не забывать «украинский Крым» и держать его «в поле зрения внешней политики США».

Однако американский госсекретарь разочаровал активистку и дал понять, что крымская повестка больше не находится в поле стратегических интересов США.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», – приводит слова Помпео украинское издание.

Напомним ранее президент США Дональд Трамп не раз обвинял своего предшественника Барака Обаму в том, что он ничего не предпринял в 2014 году и «позволил русским забрать Крым». По мнению экспертов, таким образом, Трамп намекает на то, что Крым не его проблема и он не собирается исправлять чужую ошибку, создавая лишние проблемы Америке.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.02.20

Зеленский срочно запросил Верховную раду о направлении иностранных войск к крымским границам. / Организаторы марша на Крым призывают участников быть готовыми «отдать жизни». / Проблемы Крыма начинаются с некомпетентных чиновников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»