Трамп: Крым воссоединился с Россией благодаря Обаме

Президент Барак Обама имел неисчерпаемое количество возможностей, чтобы остановить присоединение Крыма к России, однако не сделал этого, так как Путин его переиграл.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление в своей привычной манере сделал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице.

«Обаму перехитрили. Они (русские) присоединили Крым во время его пребывания у власти. Он мог остановить это с помощью чего угодно, но он не смог это сделать», – заявил Трамп и добавил, что это «очень плохая вещь», которую допустил его предшественник.

Кроме того, Трамп посетовал, что Обама так и не признал свою ошибку, допустив при этом, что и при нём Крым мог воссоединиться с Россией.

«Если бы это произошло во время моего президентского срока, я бы сказал: «Извините, ребята! Я сделал ошибку», – добавил американский президент.

Одним из последствий возвращения Крыма в родную гавань Трамп назвал усиление мощи подводного флота РФ в Чёрном море.

«Крым был захвачен во время правления Обамы. Это очень большая и важная территория. Это место, где у России размещены подлодки. Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них есть подлодки», – резюмировал президент США.

Между тем, досталось Обаме и за исключение России из G8. Здесь, также, по мнению Трампа Путин переиграл Обаму, заставив того действовать примитивно и недальновидно.

Симферополь, Иван Капустин

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