Где деньги? В Киеве утверждают, что подкупили крымских депутатов в 2014 году, но забыли зачистить

Последний украинский премьер Крыма Анатолий Могилёв раздал деньги депутатам Верховного Совета АРК в конце февраля 2014 года, чтобы они не голосовали за его отставку и за объявление референдума.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на украинском телевидении заявил депутат Верховной Рады, бывший боевик украинского националистического батальона Игорь Мосийчук.

По его словам, ход событий в Крыму в феврале 2014 года не был однозначно предопределён. Ситуацию можно было развернуть в пользу Киева, но сказалась нерешительность руководства и «предательство» западных партнёров вместе с американским президентом Бараком Обамой.

Мосийчук утверждает, что Анатолий Могилёв повёл себя «разумно», подкупив крымских депутатов, однако не был сделан второй шаг, который уже зависел от центральной власти в Киеве.

«Президент США Трамп во время заседания G7 сделал заявление, что украинский Крым был сдан по рекомендациям президента Обамы. Ну, я это знал, и, думаю, коллеги, которые получают доступ к государственной тайне, также знают. Это легко узнать, это, на самом деле, правда…

Крым был сдан в угоду западным партнерам до момента захода «зеленых человечков»… До того, как мантру слушали «Не поддавайтесь провокациям, не стреляйте, не наводите порядок».

Можно как угодно к Могилеву (относиться), но в первый раз он раздал деньги, подкупил коррупционно, а во второй раз депутатов парламента, того, крымского, – можно было зачистить. Точно так же, как и тех, кто захватывал власть», – приводит слова Мосийчука «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице заявил, что экс-президент Барак Обама имел неисчерпаемое количество возможностей, чтобы остановить присоединение Крыма к России, однако не сделал этого, так как Путин его переиграл.

В январе прошлого года Анатолий Могилёв заявил, что в 2014 году Киев трусливо его бросил, вместо того чтобы начать стрелять по Верховному Совету.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.08.19

В Крыму изъяли 3 тонны фальсифицированного алкоголя. / Волкер не может согласовать дату визита Зеленского в США. / Совбез РФ и Малайзия объединились против западного следствия по Боингу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»