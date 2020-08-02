Последний украинский глава Крыма призвал Киев к прямому диалогу с Донбассом

Прямые переговоры с руководителями республик Донбасса и выполнение Киевом всех пунктов Минских соглашений – единственный и достаточно быстрый способ вернуть ДНР и ЛНР в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил последний глава кабинета министров Крыма при Украине Анатолий Могилёв.

По его словам, реинтеграция ЛДНР на особых условиях может привести к параду суверенитетов по всей Украине, однако другого способа, тем более – военного, сохранить целостность страны нет.

«При желании власти навести порядок на Донбассе и установить там мир, нужно будет, я думаю, так, – неделя срока при желании. Только при желании власти. Если желания не будет, то бесполезно о чем-то говорить…

Сесть за стол переговоров, найти точки соприкосновения, компромиссы, которые прописаны (в Минских соглашениях). Со всеми участниками процесса, без этого ничего не будет – с россиянами садиться, с представителями этих ЛНР/ДНР. Уже пятый год какие-то псевдо-власти у них там есть, с ними тоже надо разговаривать…

Надо этот конфликт решать – садиться и решать его. А мы будем думать, как его решать. Вот, сесть – прописали одни условия, вторые условия, сели и приняли решение. Это сделали в Минских договоренностях. Сделали это? Сделали. Так давайте их выполним, в конце концов.

Давайте их выполним, посмотрим, что у нас будет. Да, это может потом привести к параду суверенитетов или автономий по всей Украине – может быть, но решить-то конфликт как-то нужно!

Любой конфликт военный, есть три варианта его решения – победа, поражение или компромисс, мирный договор. Победить можем мы? Ну, шестой год «побеждаем» безуспешно. Проиграть просто стыдно. Остается одно – переговоры и мирный процесс», – приводит слова Могилёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.08.20

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