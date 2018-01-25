Последний украинский глава Крыма: Киев трусливо бросил меня, вместо того чтобы начать стрелять

Анатолий Могилев, возглавлявший Совмин Крыма в украинский период республики, обвинил власти Украины в бездействии во время событий Русской весны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший премьер уверен – политики, пришедшие к власти в «Незалежной», не сделали ничего, чтобы сохранить Крым в составе Украины.

Свое мнение Могилев озвучил в ходе допроса по делу «о государственной измене» бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он подчеркнул, что у чиновников, занявших руководящие должности, были все основания, чтобы ввести военное положение или начать так называемую АТО.

«Почему их не проводили – вопрос к тем чиновникам, которые имели полномочия это определять», – цитируют Могилева украинские СМИ.

Бывший премьер также напомнил, что во время событий Крымской весны на полуостров прибыли глава МВД Украины Арсен Аваков и Валентин Наливайченко, руководивший в тот период СБУ. Однако они просто проигнорировали Могилева, который владел актуальной информацией о происходящем.

«С кем-либо из крымских властей они вообще не разговаривали. Когда я читал потом уже протокол заседания СНБО, я так полагаю, по логике вещей, на него надо было пригласить кого-то из представителей Крыма. Меня во всяком случае. Я мог бы более подробно рассказать о событиях, которые там происходили. Этого не было. Реакции из Киева не было вообще никакой», – пожаловался судьям Могилев.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 25.01.18

Крымчанин регулярно угонял трактор, чтобы навестить приятелей. / Свидетель Чубаров: сенатора от Крыма Ковитиди страшно напугала Русская весна. / Брошенные беглыми украинцами земли в Крыму отдадут муниципалитетам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»