Экс-премьер-министр Крыма вновь обрушился на виновных в «сдаче» полуострова Москве

Последний премьер-министр украинского Крыма Анатолий Могилёв приветствовал начало рассмотрения Государственным бюро расследований (ГБР) уголовного дела о «сдачи без боя» Крымского полуострова Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире украинского интернет-канала Politeka.

По его словам, на данный момент уже допрошены несколько быших украинских чиновников высшего звена в период начала Русской весны.

Могилёв утверждает, что в 2014 году украинские военные отказались стрелять исключительно из-за отсутствия приказов из Киева.

«На тот момент все вооруженные силы в Крыму готовы были выполнять приказы в рамках или проведения антитеррористической операции, или введения военного положения. Почему такого решения не приняли? Я очень рад, что наконец-то ГБР услышало мои двухлетние рассуждения об этом и на сегодняшний день уже началось расследование этого дела ГБР», – приводит слова бывшего премьера украинского Крыма «ПолитНавигатор».

«Я думаю, установят всех виновных в этих событиях. Компетенция принятия решений и по военному положению, и по проведению антитеррористической операции – это компетенция киевских структур – СБУ, и.о. президента или Совет национальной безопасности и обороны», – добавил Могилёв.

Напомним, ранее экс-премьер обвинил руководителей госпереворота на Украине в том, что они не отдали приказ стрелять по Верховному Совету Крыма, который отправил Могилёва в отставку за поддержку киевской хунты.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.07.19

«В течение нескольких минут»: На Украине заявили о готовности снести Крымский мост ракетной атакой. / Шо?! Опять?! Правительство Крыма покушается на заповедные склоны Ай-Петри. / Кремль включил арестованных украинских моряков в процесс обмена с Киевом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»