Украинский генерал: Для подавления Крымской весны не хватило четырёх взводов

Украинская армия без труда захватила бы Крым в 2014 году, однако не дождалась приказа из Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший начальник Генштаба вооружённых сил Украины Владимир Замана.

По словам Заманы, достаточно было направить по два украинских взвода на два крымских погранперехода, уничтожить там охранявших границу местных «беркутовцев» – и дорога для украинской армии на полуостров оказалась бы открыта.

«В 2014 году во время аннексии Крыма никаких решений не принималось. А просто сидение и бездействие привело к тому, что мы имеем сегодня. Захват Верховного совета Крыма – это одно, но у нас перешейки были перекрыты, их нужно было разблокировать в первые 4-5 дней, пока там был «Беркут» (без подкрепления).

Для этого было достаточно 2 взвода на один перешеек, два взвода на другой – и там людей нет», – приводит слова экс-начальника генштаба ВСУ «ПолитНавигатор».

После этого, утверждает генерал, оставалось бы только эвакуировать семьи украинских военнослужащих и спокойно «защищать Крым».

«Далее мы захватываем эту территорию, можем усиливать там группировку, и что нужно делать, даём возможность семьям тех военнослужащих, которые там, эвакуировать на материковую часть Украины. Мы знали, как защитить Крым, мы готовились к этому», – утверждает Замана.

Напомним, вчера последний премьер-министр украинского Крыма Анатолий Могилёв приветствовал начало рассмотрения Государственным бюро расследований (ГБР) уголовного дела о «сдаче без боя» Крымского полуострова Российской Федерации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.07.19

Украина подсчитала число своих граждан, находящихся под стражей в РФ. / «Друзья Украины» не смогут определить проживание российских граждан из ЛДНР. / Крым провалил программу переселения из аварийного жилья и рискует остаться без средств. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»