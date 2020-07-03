«Страну мы потеряем» – экс-глава Крыма предупредил о развале Украины

«Партия войны» под руководством экс-президента Украины Петра Порошенко готовит новый Майдан и очередной госпереворот в стране. Об этом, в частности, свидетельствует назначение бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова руководителем штаба партии Порошенко «Европейская солидарность».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о готовящемся националистами реванше заявил в эфире телеканала «NewsOne» экс-председатель Совета министров Крыма при Украине и бывший глава МВД Анатолий Могилёв.

По его словам, нового госпереворота украинское государство уже не переживёт.

«С оглядкой на то, что вы знаете о Турчинове и видели его поведение во время известных событий 2014 года, как вы думаете, можем мы теперь ожидать от Турчинова новой подготовки нового госпереворота?» – спросил Могилёва ведущий.

«Без сомнения, при соответствующих финансовых ресурсах и уже опыте проведения мероприятий, могут такие акции сделать. Но если, не дай бог, на Украине случится снова такой переворот, мы потеряем страну, мы её развалим на части... Страх перед уголовной ответственностью может привести этих людей к самым радикальным шагам, поэтому государство обязано это пресекать.

События так стремительно развиваются, учитывая основательное падение рейтинга власти и центробежные движения в разных регионах страны, то, в принципе, если власть не будет принимать мер по наведению порядка в стране, страну мы потеряем», – приводит слова Могилёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.07.20

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