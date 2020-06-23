Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил предыдущего главу государства Барака Обаму в государственной измене. Трамп считает, что Белый дом следил за ним во время предвыборной кампании в 2016 году.

«Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки, – сказал Трамп в интервью телеканалу CBN News. – Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав».

При президенте Обаме в отношении Трампа проводилось расследование. Будущего главу государства подозревали в сговоре с Россией с целью победы на выборах. В свою очередь Москва категорически отрицала «вмешательство» в выборы американского президента.

Расследование продолжил независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств сговора Трампа с Россией нет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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