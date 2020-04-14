Коронавирус и экономический кризис пошатнули позиции Трампа

Эпидемия коронавируса в США и нарастающий экономический кризис пошатнули позиции действующего президента Дональда Трампа. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов, выступая сегодня на онлайн-пресс-конференции. При этом эксперт не исключил, что на предстоящих выборах его оппонентом может стать супруга предшественника Трампа – Мишель Обама и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Рогов обратил внимание, что до последнего времени избирательная кампания для Трампа развивалась весьма успешно, но его победа сейчас не гарантирована. «Шансы на переизбрание у него весьма высоки. Однако это вовсе не гарантировано, поскольку экономическая ситуация может продолжать ухудшаться. Спад, который произошел, может перейти в долгосрочную рецессию. Безработица в США, как известно, за последние несколько недель многократно выросла», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, для Трампа, который ставил ставку в предвыборной гонке именно на экономический успех, эпидемия и кризис стали серьезным ударом. «До этого их экономика выглядела благополучно. Это было плюсом для Трампа. По предварительным оценкам, спад в первом квартале может составить 10% ВВП. По некоторым может достигнуть и 25% ВВП. Со времен Великой депрессии – самый большой удар по экономике. Это выбивает у него главный аргумент, который он использует для переизбрания», – констатировал Рогов.

Как считает эксперт, ситуация может окончательно проясниться не раньше сентября – начала октября. «До этого могут произойти самого разного рода вещи – новый биржевой крах, вторая волна эпидемии или какие-то события на международной арене», – пояснил он.

В то же время Рогов отметил, что дополнительным фактором неопределенности является возможное решение Демократической партии сменить своего кандидата. «У демократов не было явного лидера и единого кандидата. Почти все главные действующие лица нынешней избирательной кампании – люди весьма серьёзного возраста, им за 70 лет. Тому же Байдену 78 лет. На мой взгляд, это свидетельствует об определенном кризисе американской системы. Похоже, что деятели нового поколения не могут пробиться на авансцену. Уже три десятилетия представители поколения беби-бумеров (родившиеся в период с 1940 по 1959 год) занимают кресла хозяина Белого дома. Возрастной момент, скорее всего, будет играть против Байдена. Отсюда пошли разного рода слухи, что кандидатом от демократов, может быть, станет не Байден», – сказал он.

По мнению эксперта, на выбор кандидата от демократов может повилять ситуация с коронавирусом. «Сейчас муссируются разного рода слухи относительно губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который в ужасающей ситуации, которая сложилась в Нью-Йорке во время эпидемии, проявил себя как решительный и честный лидер. Его популярность существенно возросла. Отсюда слухи, что Байден по состоянию здоровья, точнее говоря, в результате нажима со стороны истеблишмента Демократической партии, снимет свою кандидатуру, и кандидатом станет Куомо», – сказал Рогов.

В то же время, по его словам, в этой же связи упоминается имя Мишель Обамы, которая по популярности обходит своего супруга – экс-президента США Барака Обаму.

Комментируя перспективы переноса президентских выборов в США, эксперт подчеркнул, что такой вариант вряд ли вероятен. «Из-за коронавируса многие вопросы, включая даже такой вопрос, как избрание президента – ушли на второй план. Перенос невозможен, поскольку американская Конституция четко устанавливает дату президентских выборов – первый вторник после первого понедельника ноября. В Америке принятие поправок в Конституцию – дело сложное и долгоиграющее», – заключил Рогов.

Москва, Мария Вяткина

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