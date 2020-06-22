Обама обещал Путину обуздать Украину, если Россия остановится на Крыме – Болтон

Экс-президент США Барак Обама обещал в 2014 году Владимиру Путину урегулировать украинский вопрос и обуздать агрессивное поведение Киева в отношении Москвы, если российский президент удовлетворится возвращением Крымского полуострова в состав России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» экс-советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, президент РФ занял очень жёсткую позицию по событиям на Украине и обвинил США в открытой поддержке госпереворота и незаконных поставках вооружений Киеву.

«Он (Путин) сказал, что Обама чётко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдёт дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована. Однако по какой-то причине Обама передумал», – утверждает Болтон в своей книге.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.06.20

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