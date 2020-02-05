В Киеве отказались публиковать слова Помпео о Крыме

Участники встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Киеве отказались приводить точную цитату американского чиновника о Крыме, который навсегда «потерян» для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», участница закрытой для журналистов беседы, активистка запрещённого в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» Эмине Джапарова утверждает, что Помпео говорил о Крыме, но его слова подвергли «манипуляции».

При этом Джапарова, ссылаясь на обязательство о нераспространении информации со встречи, отказалась уточнять, что именно сказал госсекретарь США о перспективах «возвращения Крыма Украине».

«Медийная манипуляция, наподобие этой, недопустима. Как участник встречи, должна отметить, что выражение лица госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ.

Также для меня является загадкой, кто был тем «источником» информации для СМИ.

Правдой является то, что сначала заговорили о Крыме по моей инициативе», – утверждает активистка «меджлиса».

«Не считаю этичным комментировать или передавать его цитату со своей стороны», – поспешила добавить Джапарова.

Напомним, вчера присутствовавший на встрече с американским госчиновником источник украинского издания «НВ» сообщил, что представительница запрещённого в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» Эмине Джапарова попросила Помпео не забывать «украинский Крым» и держать его «в поле зрения внешней политики США».

Однако госсекретарь разочаровал активистку и дал понять, что крымская повестка больше не находится в поле стратегических интересов США.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», – приводит «НВ» слова Помпео.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.02.20

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