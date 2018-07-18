В крымской пещере нашли древнего единорога

Ученые обнаружили останки древнего носорога в найденной недавно пещере в районе поселка Зуя.

Как уже сообщал «Новый День», огромную карстовую полость обнаружили в ходе обследования территории будущей трассы «Тавида». Пещера состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Средняя высота галерей составляет 6-8 метров, ширина – 4-5 метров. В отдельных местах высота и ширина достигают 12 и 8 метров соответственно. Пещера оказалась самой большой в предгорном Крыму – протяженность более километра.

Из пещеры достали уже более 250 килограммов костей животных.

«Нами обнаружены останки медведей, волкоподобных, несколько лошадей, древние слоны. Именно древние слоны, я подчеркиваю, не мастодонты, или мамонты», – уточнил Старцев, отметив, что возраст костей более 100 тысяч лет.

Есть и уникальные находки: останки древнего носорога.

«Это были огромные животные размером со слона. Жили они до исторического периода и в мифологии послужили, вероятно, прообразом единорога», – рассказал ведущий методист музея зоологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Дмитрий Старцев, добавив, что длину носорог было около трех с половиной метров, с высотой в холке более двух метров.

Ученые не исключают, что найдут в ней и следы пребывания людей. В ходе первого осмотра уже был обнаружен небольшой кремневый отщеп. Установлено, что это произведение рук человека и относится к каменному веку. Кроме того, на сколы на некоторых костях не характерны для звериных зубов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 18.07.18

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