«Люди были»: археологи считают уникальную пещеру, найденную в Крыму, весьма перспективной

Уникальная пещера, найденная в Крыму, с высокой степенью вероятности посещалась людьми в период палеолита и в каменном веке. К такому выводу пришли специалисты Института археологии Российской академии наук.

Как уже сообщал «Новый День», огромную карстовую полость нашли в ходе обследования территории будущей трассы «Тавида» в районе поселка Зуя (Белогорский район). Пещера состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Средняя высота галерей составляет 6-8 метров, ширина – 4-5 метров. В отдельных местах высота и ширина достигают 12 и 8 метров соответственно. Пещера оказалась самой большой в предгорном Крыму. Палеонтологи обнаружили в пещере большое количество фрагментов костей и зубов древних животных, в частности, мастодонтов. Возраст останков оценивается приблизительно в 75 -100 тысяч лет. 16 июля специалисты начали изучение костей: на останках обнаружены сколы, не характерные для звериных зубов.

Подтверждением гипотезы о пребывании древнего человека в пещере послужил и первичный обход и осмотр территории: найден небольшой кремневый отщеп. Уже установлено, что это произведение рук человека и относится к каменному веку.

«Неподалеку от обнаруженной пещеры располагается много памятников каменного века, в том числе очень известных, поэтому этот район очень перспективен для поиска новых археологических стоянок, – цитирует РИА «Новости» старшего научного сотрудника отдела каменного века Института археологии Константина Гаврилова. – В будущем необходимо сосредоточиться на поиске древнего входа в эту пещеру, потому что, как показывает опыт предыдущих исследований, люди селились перед входом. Если удача нам улыбнется, мы найдем такой участок и следы пребывания человека».

Гаврилов добавил: состав многовековой фауны, зафиксированный в пещере, является аргументом для поисков памятников большой древности: «Здесь во времена, предшествующие среднему палеолиту, могли жить люди, поскольку эти животные, останки которых здесь найдены, могли быть объектами охоты. Этот район очень перспективен для поиска».

Напомним, Крымская экспедиция Института археологии РАН, работающая на трассе «Таврида», исследует и некрополь Фронтовое-3 в Юго-Западном Крыму (левый берег реки Бельбек, около села Фронтовое, Севастополь). Уже зафиксировано более 200 погребений, полностью исследовано – 150, в которых найдены останки не менее 250 человек.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 18.07.18

Украина присвоила четыре популярных крымских санатория. / В Ялте восстановят храм, разрушенный землетрясением в начале ХХ века. / 18 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»