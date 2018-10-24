Обнаруженную в Крыму огромную пещеру с доисторическими останками возьмут под особую охрану

Уникальная пещера, обнаруженная при строительстве трассы «Таврида» в Белогорском районе Крыма, может получить статус памятника природы регионального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на базе пещеры по инициативе Крымского федерального университета планируется открытие научного стационара. Центр необходим в образовательных целях и для проведения исследований.

Планируется, что в нем будет изучаться инженерная карстология и карстоопасность, палеонтология, подземный микроклимат и спелеология. Для подготовки специалистов в этих сферах разработают специальные учебные программы. Также рассматривается идея о создании музейного комплекса, чтобы пещеру могли посещать жители Крыма и туристы.

Об обсуждении вопроса выдачи лицензии на создание особо охраняемого геологического объекта после встречи с учеными сообщил на своей странице министр природных ресурсов и экологии Крыма Геннадий Нараев.

Напомним, огромная карстовая полость была обнаружена в районе поселка Зуя. По оценке спелеологов, это самая большая пещера в предгорном Крыму. Палеонтологи обнаружили в пещере большое количество фрагментов костей и зубов древних животных. Также ученые предполагают, что в пещере могли жить люди.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.10.18

Киев сполна отблагодарил Москалькову за гуманизм к украинскому браконьеру. / Константинополь просчитался: прихожане и священники Московского патриархата УПЦ не дрогнули. / В карманах керченского убийцы нашли флешку, напичканную инструкциями. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»