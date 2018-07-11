В Крыму найдена уникальная пещера с останками тех, кто жил 100 тысяч лет назад

В районе поселка Зуя Белогорского района Крыма обнаружили пещеру. Она оказалась самой большой в предгорном Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огромную карстовую полсть нашли в ходе обследования территории будущей трассы «Тавида». Пещера состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Средняя высота галерей составляет 6-8 метров, ширина – 4-5 метров. В отдельных местах высота и ширина достигают 12 и 8 метров соответственно.

«Объект уникален. Пещер с такой морфологией, минералогией и палеонтологией в Крыму нет. Мы сделали топографические съемки. На данный момент установлено, что длина пещеры составляет 1015 метров. До этого самой большой предгорной пещерой в Крыму считалась Таврская в Бахчисарайском районе – 500 метров. А эта – уже километр, и это не предел. Замеры показали, что там еще находится большая галерея, которая нами пока что не исследована», – цитрует РИА «Новости» председателя Российского союза спелеологов Геннадия Самохина. Пещера интересна тем, что в ней находятся «чистые и красивые известняки нетипичной для Крыма формы».

Палеонтологи обнаружили в пещере большое количество фрагментов костей и зубов древних животных, в частности, мастодонтов. Возраст останков оценивается приблизительно в 75 -100 тысяч лет. Кроме того, есть предположение, что пещере жили люди – на это указывает принцип обработки найденных костей.

Сложность исследований заключается в том, что все галереи пещеры залегают в непосредственной близости от поверхности, а часть из них – прямо под дорожным полотном строящейся автомагистрали (около 150 метров). По данным спелеологов, полотно трассы уже просело почти на метр. В выявленных галереях отмечены свежие обвальные отложения, вызванные обрушением свода залов под участками автодороги. «Заказчик приостановил работы на этом участке до того, пока мы не предоставим результаты спелеологичесских исследований. Заказчик и подрядчик ждут наших рекомендаций. Пока наиболее приемлемый вариант – устройство эстакады или мостового перехода над пещерой, говорит Самохин. – Возможно, есть и другие пути, например, изменение маршрута трассы. Мы еще находимся в стадии разработки проекта рекомендаций. Пока что ведется активное обсуждение».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.07.18

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