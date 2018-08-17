Очередная сенсация: возле Крымского моста нашли древнего кита

В Крыму нашли скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях около 10 миллионов лет.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», останки обнаружили на одном из участков будущей железной дороги – подхода к Крымскому мосту. Ученые обнаружили позвоночник и ребра кита. Черепные кости животного не сохранились.

Окаменелости обнаружили на небольшой глубине – около метра от земной поверхности. Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию – предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров, но «крымский» кит вырос всего лишь до 5 метров. Животное обитало в Сарматском море, занимавшем, в том числе, территорию современного Керченского полуострова.

«Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне»,– цитирует инфоцентр «Крымский мост» научного сотрудника института археологии РАН Сергея Язикова.

Специалисты отмечают, что находка является большой удачей для палеонтологов.

Когда ученые закончат работы участок будет передан строителям транспортной артерии. Фрагменты скелета древнего кита будут детально изучены и подготовлены для экспонирования в одном из музеев Крыма.

Как сообщал «Новый День», только в июле этого года в ходе обследования территории будущей трассы «Таврида» ученые обнаружили останки древнего носорога, медведей, волкоподобных и древних слонов. Возраст находок оценивается приблизительно в 75 -100 тысяч лет.

Фото инфоцентра «Крымский мост»



Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 17.08.18

Дороги Севастополя заливают помоями: горожане задыхаются от зловония (ФОТО). / Берлин – Симферополь: в Крыму предложили пустить поезд дружбы из Германии. / С гранатой в кармане: на вокзале Севастополя поймали горожанина с боеприпасами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»