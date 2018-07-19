Крым прикроют еще одним противовоздушным панцирем

Противовоздушную оборону Крыма усилят еще одним дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». ОБ этом заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Панцирь-С1» предназначен для перехвата большей части средств воздушного нападения в малом радиусе. Его особенность состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающей непрерывную зону перехвата цели на минимальной высоте от 0 м и дальности от 200 м. Досягаемость без внешней поддрежки составляет по высоте 15 км, по дальности 20 км. Время реакции комплекса 4-6 секунд; 1,5 секунды между пусками ракет как и захватами целей системой. Максимальная скорость захвата равна 10 целям в минуту.

На полуострове сейчас базируется два таких дивизиона, в каждом из которых шесть ЗРПК. Третий дивизион появится до конца текущего года. Кроме того, до конца года на полуострове появится еще один дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Темпы перевооружения Крыма вызывают зависть у украинских военных: бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук отметил, что последние 4 года Россия «использовала, в отличие от Украины, очень мощно», создав в Крыму сильную «межвидовую группировку», и в данный момент способна «защищать свои национальные интересы в Черноморском регионе».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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