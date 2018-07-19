Отмыть на очистных: в Севастополе вскрыли махинации с деньгами на строительство канализационных сооружений «Южные»

Не успев начаться, в Севастополе забуксовало строительство очистных «Южные», деньги на которые выделила федеральная казна.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе городской прокуратуры, вина за срыв графика лежит на местных чиновниках, которые попались на махинациях.

«Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства, а также вопреки предписанию ФАС России между заказчиком ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства города Севастополя» и подрядчиком АО НПП «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года подписано дополнительное соглашение к госконтракту, в соответствии с которым исключено существенное условие об обязательном казначейском сопровождении контракта», – говорится в сообщении ведомства.

В результате аванс в сумме 2 миллиарда 50 миллионов рублей перечислили на расчетный счет подрядчика в банк, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Движение средств по счету было заблокировано.

«Использование денежных средств по целевому назначению, на строительство очистных сооружений на данный момент невозможно», – резюмирует пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Напомним, что к сооружению новых современных очистных приступили весной текущего года. Проект предусматривает очистку стоков не только механическим, но и химическим образом. Деньги на «Южные» ( 6,8 миллиардов рублей) выделены в рамках в рамках ФЦП «Развитие Крыма и Севастополя до 2020 года. Строительство, которое должно завершиться в 2020-м году, будет вестись в два этапа. На первом на площадке очистных сооружений Гагаринского района демонтируют старые объекты и построят КОС «Южные» производительностью 125 тысяч кубометров в сутки. На втором – построят очистные сооружения в Балаклаве производительностью 10 тысяч кубометров в сутки.

Севастополь, Оксана Мурзина

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