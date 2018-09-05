Как спустить 2 миллиарда в унитаз: в Севастополе расследуют аферу с очистными сооружениями

Прокуратура доказала в суде незаконность перечисления двухмиллиардного аванса на строительство очистных сооружений «Южные» в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заказчиком по объекту выступило ГКУ «Управление по эксплуатации объектов горхозяйства» Севастополя, которое вывело из-под казначейского сопровождения деньги для подрядчика дополнительным соглашением по контракту.

Напомним, 2 миллиарда 50 миллионов рублей были переведены правительством города на счет фирмы «Биотехпрогресс» в ОФК-банке, у которого отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Таким образом, движение средств по счету было заблокировано. Деньги на проект выделены из федерального бюджета в рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя.

В прокуратуре заявили об утрате государственного контроля за расходованием бюджетных средств, невозможности их использования по контракту и об угрозе срыва федеральной программы. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Силовики арестовали бывшего руководителя госпредприятия Александра Антюфеева, подписавшего измененный контракт как представитель правительства.

По информации «Коммерсанта», на незаконность контракта в 2017 году обратила внимание ФАС юридическая фирма «Системный ресурс». В антимонопольной службе потребовали от чиновников предусмотреть казначейское сопровождение. Однако, как утверждают в «Системном ресурсе», заказчик и подрядчик просто создали видимость исполнения требований ФАС.

Соглашение об отказе от казначейского сопровождения было аннулировано в суде в августе. Что, как считают в фирме «Системный ресурс», дает основание прокуратуре потребовать от властей Севастополя возврата аванса на счет подрядчика в федеральном казначействе. При этом чиновники расторгли контракт с подрядчиком, назвав причиной отставание от сроков в работе. В «Биотехпрогресс» решили оспорить это решение в суде.

Теперь в правительстве говорят, что готовы сотрудничать с «Биотехпрогресс» и дальше, что, по сути, говорит об опасении чиновников нести ответственность за возможную потерю средств. Ради этого в правительстве даже готовы уступить подрядчику в суде.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 05.09.18

Двойной стресс: 20 процентов семей пострадавшего Армянска отказались расставаться с детьми. / Финансовые проблемы «Черноморнефтегаза» возложили на плечи севастопольцев. / Севастопольцы не могут оформить российское гражданство из-за чиновничьего произвола и вымогательства. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»