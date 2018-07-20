Киевский эксперт: Юго-восток может в полном составе уйти в Россию

На Украине опасаются, что вслед за Крымом в Россию может попроситься вся юго-восточная Украина.

По словам украинского политолога Андрея Мишина, в 2014 году ряд «незалежных» областей могли последовать примеру Крыма. По его мнению, этого не случилось лишь из-за нерешительности российского президента Владимира Путина. «Путин себя винит в том, что он не был решителен, как говорят российские патриоты, в военном плане, так как весной 2014 года они могли бы решить абсолютно спокойно и настроить опять же население на юге Украины, в Одессе и в Крыму. И сейчас, через четыре года они видят, что это было вполне возможно, и поэтому нам это угрожает», – заявил Мишин.

«Мы можем сейчас в согласии с Трампом и даже при провале диалога с Трампом увидеть вполне радикальную жесткую политику, которая будет касаться не только Луганска с Донецком. Но тут я впервые согласен с СБУ, что может быть попытка захватить Харьков, Мариуполь, Одессу и Запорожскую область», – считает политолог. Он отмечает, что в случае, если такой сценарий будет воплощен в жизнь, то Украине не стоит ждать реакции ни от НАТО, ни от ЕС.

«Мир расшатывается, в том числе и Трампом. Реакции однозначной не будет», – заключил украинский эксперт.

Правда, постоянно пугая жителей Украины российской экспансией, ни политики, ни политологи не говорят, зачем России может понадобиться Украина, особенно в сегодняшнем ее состоянии.

Харьков, Анастасия Зук

Харьков. Другие новости 20.07.18

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