Референдум? Путин сделал Трампу предложение по Донбассу

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести в Донбассе референдум. Предложение было сделано во время беседы с глазу на глаз, пишет Bloomberg, но российский лидер поделился этим с дипломатами во время закрытой встречи в МИД РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на референдум предлагается вынести вопрос о статусе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Напомним, Украина то требует от них полного подчинения, то предлагает автономию. Голосование предлагается провести под контролем международного сообщества.

Озвучивать инициативу по итогам референдума не стали по просьбе президента США, попросившего дать ему время на размышление. В Белом доме ситуацию пока не комментируют, отмечает Bloomberg, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил лишь, что на саммите глав России и США «обсуждались некоторые новые идеи» по Украине, над которыми президенты будут работать.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.07.18

Голодающий на Ямале Сенцов пережил кризис и согласился на условия администрации колонии. / 20 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Отмыть на очистных: в Севастополе вскрыли махинации с деньгами на строительство канализационных сооружений «Южные». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»