Путин и Трамп утаили на саммите хитрый план по Украине

Владимира Путина и Дональда Трапма уличили во взаимной симпатии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские политологи уверены, что это неспроста.

«Президенты чувствуют друг к другу симпатию, они готовы договариваться. И одним из примечательных пунктов этой пресс-конференции было полное отсутствие их противоречий. Это очень важно. Они не только практически не противоречили друг другу, они друг друга выгораживали, поддерживали и играли, как команда», – заявил в эфире одного из украинских каналов киевский политолог Руслан Бортник, добавивший, что «такой дружеской, почти братской пресс-конференции президентов России и США не было, наверное, за всю историю отношений этих стран».

По мнению Бортника, такое «дружелюбное» поведение двух лидеров и старательное избегание слишком острых тем, включая Украину, говорит о неких уже достигнутых договоренностях, в которых заинтересованы обе стороны.

«С учетом того, что тема Украины важна, и прежде всего для России, такое умалчивание Украины – неспроста. Возможно, стороны договорились об определенном алгоритме урегулирования украинского вопроса, но говорить о нем сейчас публично очень рано. Поэтому они стремились не сорвать его и пытались максимально обойти эту тему», – считает украинский эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», после встречи в Хельсинки Владимир Путин в интервью «Первому каналу» рассказал, что новые идеи по урегулированию ситуации на Украине действительно есть, но пока их проработкой займутся эксперты. «На мой взгляд, это позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно», – сообщил глава государства.

Бортник считает, что лакмусовой бумажкой российско-американских взаимоотношений станут выборы на Украине.

«В украинском вопросе надо смотреть за тем, кого Белый дом поддержит на выборах, и будет ли эта кандидатура приемлема для России», – посоветовал политолог.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 17.07.18

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