Киев опоздал с предложениями по Донбассу – Путин и Трамп всё решат без Порошенко

Украина опоздала и теперь стала лишней в большой международной политике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-дипломат, старший советник украинского Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

«Я еще полтора года назад, когда стало понятно, куда движется логика российско-американских отношений при президентстве Трампа, предупреждал, что или мы предложим такой проект соглашения, который будет выгоден всем, в том числе и нам, или станем лишним участником или препятствием в процессе урегулирования проблемы», – напомнил Филипчук.

Теперь, по мнению экс-дипломата, от «Незалежной» уже ничего не зависит: решение будет принято на сегодняшней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии.

«Для договоренностей нужно, прежде всего, восстановить доверие, а для этого – установить прямую коммуникацию. Встреча в Хельсинки как раз и станет в определенной степени установлением полноценного прямого канала коммуникации. Для восстановления доверия необходимо решить отдельные критические проблемы, «узкие места», болевые точки. Такие решения могут разблокировать двусторонние отношения и позволить перейти к урегулированию куда более серьезных вопросов, таких как ядерное вооружение. Причем речь должна идти об урегулировании проблем, которые являются относительно «легкими и быстрыми» для внедрения, поскольку временные рамки ограничены – максимум до конца следующего года, ведь дальше уже начало новых президентских выборов в США», – прогнозирует Филипчук, отмечая, что именно решения по Сирии и Украине «быстро позволят восстановить доверие, позволят обоим вернуться домой победителями».

При этом экс-дипломат уверен, что Украина должна быть заинтересована в налаживании российско-американских отношений, «поскольку если вместо большой сделки начнется большой бой, то именно мы пострадаем больше».

Ранее в похожем ключе высказался и депутат Верховной Рады Виктор Балога, заявивший, что «вопрос по Украине будут решать Трамп и Путин», и решение может не понравиться «Незалежной».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 16.07.18

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