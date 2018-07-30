Тогда все разбегутся: Украина никогда не согласится на референдум в Донбассе

На Украине озвучили причины, по которым Киев не поддержит идею проведения референдума в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцы опасаются, что после проведения донбасского «голосования», другие регионы «Незалежной» могут требовать присвоения им статуса автономии.

Об этом заявила киевская журналистка Лариса Волошина. По ее словам, на сегодняшний день, в законодательстве Украины нет такой процедуры, как референдум, а если она будет легализована, то следующий вопрос, который будет поднят, – «по Крыму». «Так или иначе, будет легализация референдума по Крыму», – цитируют украинские СМИ Волошину.

Журналистка, несмотря на то, что всенародное голосование является одним из способов завершить военный конфликт на юго-востоке Украины, пугает: это Россия автономизирует украинские территории. «Референдум под любым соусом – это чисто российский сценарий», – заключила киевлянка.

Как сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести в Донбассе референдум. Голосование не подразумевает «крымского сценария».

Киев, Анастасия Зук

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