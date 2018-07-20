Если США не могут, почему бы нет? СМИ узнали подробности обсуждения референдума в Донбассе

СМИ узнали подробности инициативы о проведении референдума в Донбассе.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести в Донбассе референдум в ходе беседы с глазу на глаз на саммите в Хельсинки. Выяснилось, что эта инициатива действительно обсуждается, но не подразумевает «крымского сценария».

«Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем, чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников процесса, – цитирует «Интерфакс» свои источники. – Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права. Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права».

По словам инсайдера, с ЛНР и ДНР вопрос о возможном проведении референдума пока не обсуждался. Не поднимался вопрос и на заседаниях Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины.

Между тем, в МИД РФ считают, что предложение вполне обоснованно и своевременно: «Если «международное сообщество» и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Челябинск, Артем Рокотов

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