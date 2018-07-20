Туристическая блокада: еще один сервис заявил о невозможности бронировать отели в Крыму

Еще один сервис заявил о невозможности бронировать отели в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», популярный сервис для путешественников по бронированию жилья и смежных услуг по всему миру Booking.com в конце 2016-го года закрыл бронирование для желающих посетить Крым с целью отдыха. Поводом послужили обвинения Украины в адрес компании, которая пренебрегла антироссийскими санкциями и продолжила работу в российском Крыму. В июле режим работы с Крымом снова изменился: их по-прежнему можно забронировать, выбрав вариант «путешествую по работе», но в описании отелей исчезли отзывы клиентов и рейтинг. Поэтому место размещения приходится выбирать на свой страх риск.

Теперь к своеобразной «блокаде» Крыма присоединился и сервис RoomGuru: представители сервиса заявили, что в связи с санкциями Евросоюза в отношении полуострова запрещено оказывать услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму.

Правда, на деле ограничения выразились лишь в исчезновении оценки отелей и все тех же отзывов клиентов. Забронировать же номер в крымской гостинице можно легко – не нужно даже никого убеждать, что путешествуешь по работе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.07.18

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