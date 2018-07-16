На свой страх и риск: Booking превратил отдых в Крыму в лотерею

Популярный сервис для путешественников по бронированию жилья и смежных услуг по всему миру Booking.com вновь изменил режим работы в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2016-го года сервис уже менял правила заказа жилья в Крыму. Поводом послужили обвинения Украины в адрес компании, которая пренебрегла антироссийскими санкциями и продолжила работу в российском Крыму.

Теперь посетители ресурса не могут прочитать отзывы постояльцев крымских средств размещения, а также увидеть народные оценки тому или иному отелю или гостевому дому. Оставить комментарий также не получится. Желающим забронировать номер придется полагаться на свою интуицию и счастливый случай.

«Владельцам всех отелей и гостевых домов, размещенных на «Букинге» разослали информационные письма: в связи с санкциями в отношении Крыма формат работы меняется, туристические направление теперь не поддерживается, сервис доступен только для бизнес-путешественников, – рассказал РИА «Новый День» владелец гостевого дома «Триера» (Судак) Александр Бодня. – В принципе, подобные ограничения были введены еще в 2016 году. Проблема и тогда, и сейчас решается галочкой рядом с заявлением «Путешествую по работе». Новые ограничения выразились в том, что сайта убрали оценку места размещения, выставленную на основе отзывов гостей, и сами отзывы».

Отметим, что гостевой дом «Триера» представлен на «Букинге» давно, имел там довольно высокую оценку и много отзывов. Но теперь, как и другие отели Крыма, он «чист» – выбирать приходится на свой страх риск.

В других городах России и оценки, и отзывы об отелях на месте.

«Пока трудно оценить, как данные ограничения отразятся на потоке туристов, – говорит Александр Бодня. – В основном, через этот сервис идет раннее бронирование – осенью и весной. Мы представлены и на других площадках, у нас есть собственный сайт с возможностью бронирования, так что отрицательного эффекта мы пока не почувствовали. Но ущерб, безусловно, нанесен: отели, годами, боровшиеся за доброе имя, для новичков стали неотличимы от тех, кто не прикладывает усилий, чтобы удержать клиента. Если ситуация не изменится, мы будем уходить с этой площадки на другие – более открытие и для владельцев бизнеса, и для туристов».

Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко считает, что примеру судакского гостевого дома последуют и другие.

«Будет еще один стимул для крымских отельеров развивать собственные сайты, налаживать работу с российскими туроператорами. Booking – не родная нам система. Да, не спорю, дает хорошую загрузку. Но сейчас из-за того, что не стали публиковать рейтинг, продажи упадут, и на сервисе это тоже отразится не лучшим образом», – заявила Пархоменко.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 16.07.18

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