Booking нервно курит: Росреестр обещает запустить онлайн-сервис бронирования жилья в Крыму

В России обещают запустить онлайн-сервис аренды жилья для отдыха и путешествий, аналогичного Airbnb и Booking.com. Апробировать его собираются в Крыму. Об этом сообщила глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Напомним, сервис Airbnb перестал работать на полуострове в 2015 году. Booking в конце 2016-го года сделал невозможным бронь отелей для отдыха. Правда, туристы это ограничение легко обходили. В середине лета 2018 года последовали новые ограничения: теперь посетители ресурса не могут прочитать отзывы постояльцев крымских средств размещения, а также увидеть народные оценки тому или иному отелю или гостевому дому. Оставлять комментарий также нельзя.

Новый сервис призван облегчить туристам задачу подбора жилья на полуострове. Запустить его в работу обещают к концу текущего года.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 18.04.19

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