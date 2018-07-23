Исход июля в Крыму будет дождливым

В Крыму объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько часов и до конца суток 23 июля на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер будет достигать 23 метров в секунду. Такая погода сохранится в Крыму до конца текущего месяца.

«Погода в июле существенно меняться не будет: до конца недели местами по Крыму будут идти дожди. Днем у нас умеренно жарко до +35°, ночью до +21°», – рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко.

Как сообщал «Новый День», накануне жителей Ялты и туристов призвали не купаться после дождей – слишком велик риск подхватить инфекцию.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.07.18

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