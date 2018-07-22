Купаться нельзя: в Ялте резко выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Жителей Ялты и туристов призвали не купаться после дождей – слишком велик риск подхватить инфекцию. Об этом заявил начальник ялтинского отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виталий Задорожний.

«Люди не дожидаются, пока море утихнет после ливня и очистится, заглатывают воду, а затем обращаются к нам за помощью. Потеплевшая вода очень благоприятна для размножения бактерий и других микроорганизмов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», когда температура морской воды достигает +24 градусов, скорость размножения патогенных микроорганизмов резко увеличивается. Наибольшее количество микробов концентрируется возле берега, в зоне прибоя – то есть, как раз там, где купается большинство.

А если существует вероятность попадания в зону купания сточных вод, эпидемическая ситуация резко ухудшается.

На сегодняшний день температура воды в Феодосии составляет +24°, Алуште и Ялте +23°, у берегов Карадага +22°, в Севастополе и Евпатории +24°, в Черноморском и Керченском проливе +25°. В Азовском море +26°.

На ЮБК сильные дожди привели к усилению стоков поверхностных вод в море. Как результат: за неделю в Большой Ялте острыми кишечными инфекциями заболели более 60 человек, большинство из которых – дети.

Случаи заболевания отмечают не только среди местных жителей и неорганизованных туристов, но и в санаториях и детских лагерях.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.07.18

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