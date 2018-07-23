Запах лета: центр Феодосии «благоухает» канализацией

В разгар туристического сезона в Феодосия вновь «благоухает» канализацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходнык стойкий характерный запах витал не только на городской набережной, но и по улице Галерейная вплоть до музея Грина.

Как объяснили «Новому Дню» в горадминистрации, причиной амбре стали осадки.

«После сильных дождей ливневки были переполнены, и появился этот неприятный запах», – сообщил замглавы города по вопросам ЖКХ Владимир Загодиренко.

При этом в мэрии уточнили, что работы по очистке ливневок проводятся регулярно.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году в Феодосии вдоль набережной проложили новый канализационный коллектор, деньги на который выделили из федеральной казны. Первоначально предполагалась, что он «вберет» в себя зловонную реку, текущую в самом центре набережной прямо в море. Однако в результате ливневка «выпала» из новой системы. В горадминистрации не смогли уточнить, собираются ли местные чиновники как-то решать витающий в воздухе вопрос.

Между тем, в городских пабликах регулярно появляются жалобы туристов на вонь, грязное море и кишечные инфекции. Местные советуют выезжать подальше: «Из местных мало кто посещает городские пляжи, все стараются выехать за черту города, вот и весь секрет...А так – да, это наша «достопримечательность», – пишут феодосийцы.

Некоторые отмечают, что «этим (сливом нечистот в море – прим. «НД») занимаются все населенные пункты, которые находятся на берегу моря».

Напомним, что вся канализационная система Крыма выстроена по принципу глубоководного выпуска в море после обработки стоков на очистных. Однако 36% проб сточных вод после очистки не соответствует нормативам.

В прошлом году на канализационные стоки, бегущие прямо в морскую гавань, жаловались жители и гости Керчи, Судака, Алупки, Гаспры, Коктебеля, Феодосии и многих других городов и посёлков.

В этом сезоне Роспотребнадзор уже призвал жителей и гостей Ялты не купаться в море после дождей – слишком велик риск подхватить инфекцию.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 23.07.18

Из застрявшего лифта в Симферополе можно будет выбраться быстрее. / Не пользуйтесь дырой в заборе: на Чауде запретили собирать осколки и ловить рыбу. / «Это Армагеддон»: на трассе Симферополь – Керчь сложилась критическая ситуация (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»