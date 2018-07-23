Аксенов: Моряков сейнера «Норд» необходимо обменять на украинских браконьеров

Глава крымского правительства Сергей Аксенов поддержал инициативу по обмену задержанных на Украине моряков с рыболовецкого судна «Норд» на команду браконьерского судна из «Незалежной», истреблявшую дельфинов у берегов полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бартерный вариант предложила украинский омбудсмен Людмила Денисова, однако дальше слов дело не пошло.

«Я бы поддержал эту инициативу. Но Украине их моряки не нужны, мы это видим. За них никто не борется, а нам наши моряки нужны. Понятно, что решение буду принимать не я, а министерство иностранных дел, но мое мнение – я «за», – заявил глава Республики.

Как сообщал «Новый День», инцидент с российским судном произошел 25 марта. Украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. Тем не менее, капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Экипаж «Норда», за исключением двух человек, так и не смог вернуться домой.

Ранее в Крыму заявили, что обмен крымчан на украинцев неравноценен и оскорбляет букву закона, так как моряки из «Незалежной» занимались в крымских водах браконьерством: от их действий пострадали морские животные, занесенные в красную Книгу России и Крыма, а в сетях рыбаков погибли 46 дельфинов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.07.18

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