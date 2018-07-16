В Крыму ответили на предложение киевского режима обменять рыбаков на браконьеров

Обмен экипажа захваченного в нейтральных водах Азовского моря российского рыболовецкого сейнера «Норд» на браконьеров судна «ЯМК-0041», задержанных в Крыму, не равноценен и оскорбляет букву закона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя предложение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. «Сам факт того, что предлагает Денисова, показывает ее наплевательское на закон отношение…Моряки, которые задержаны на Украине, ни в чем не виноваты. Они были задержаны по-бандитски, и это не регулируется ни российскими, ни украинскими, ни международными законами», – цитирует Иоффе РИА Новости.

В то же время украинские моряки занимались в крымских водах браконьерством. При этом от их действий пострадали морские животные, занесенные в красную Книгу России и Крыма: в сетях погибли 46 дельфинов. На капитана украинского судна завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, сейнер арестовали.

«Как можно обменять людей невиновных, на людей виновных, я не знаю, этим будут заниматься соответствующие государственные инстанции. Решение может быть всякое», – заявил Иоффе.

Напомним, что инцидент с российским судном произошел 25 марта. Украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. Тем не менее, капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Экипаж «Норда», за исключением двух человек, уже 3,5 месяца не может вернуться домой. В конце июня Украина продлила сроки досудебного расследования по уголовному делу в отношении Владимира Горбенко.

Симферополь, Оксана Мурзина

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