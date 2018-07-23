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Понедельник, 23 июля 2018, 16:47 мск

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Вице-спикер Госсовета Крыма ушел в отставку

Вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов написал заявление об отставке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального парламента, Ильясов по собственному желанию попросил досрочно освободить его от должности заместителя председателя Государственного совета РК.

Напомним, Ильясов был депутатом республиканского парламента до февраля 2013 года, в Госсовет он вернулся после вхождения Крыма в состав России и с мая 2014 года занимал должность вице-спикера.

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