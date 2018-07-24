В Крыму объяснили отставку Ильясова: вице-спикер не оправдал надежд – ни тех, ни других

Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач прокомментировал отставку вице-спикера Государственного совета Крыма Ремзи Ильясова.

Политик уверен, что Ильясов не справился с поставленными перед ним задачами и в последнее время занимал лишь должность «зрителя».

«Я надеюсь, что у Ильясова хватило разума принять то, что он никак не может представлять интересы крымских татар в парламенте, потому что он занимает позицию стороннего наблюдателя. Все те напряженности, которые существуют в сфере межнациональных отношений, они говорят о том, что Ильясов не влияет на ситуативное поведение крымских татар. Поэтому уйти в отставку – спастись, чтобы забыли и не вспоминали ни херсонские аборигены (бежавшие из Крыма после воссоединения с РФ крымские татары – прим. НД), которые оттуда дают ему сигнал, что они им недовольны, ни все свои местечковые», – сообщил РИА «Новый День» Грач.

Он также отметил, что решение покинуть данный пост по-хорошему было верным: «Ему надо просто уйти в сторону, посидеть у моря, подождать погоды».

При этом Грач не исключил, что в ближайшем будущем Ильясов вновь может появиться на «политической» арене Крыма. «Его могут пристроить, чтобы он молчал. Но, должность будет неравноценной, после того как он потерял кресло вице-спикера», – заключил политик.

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе и депутат Госсовета РК Сергей Шувайников в своих комментариях были немногословны. По их мнению, экс-вице-спикер Госсовета мог покинуть свой пост из-за возможных проблем со здоровьем, либо же просто по причине банальной усталости: «Захотел немножко отдохнуть».

Как сообщал «Новый День», Ильясов был депутатом республиканского парламента до февраля 2013 года, в Госсовет он вернулся после вхождения Крыма в состав России и с мая 2014 года занимал должность вице-спикера. В пресс-службе регионального парламента заявили, что Ильясов по собственному желанию попросил досрочно освободить его от должности заместителя председателя Государственного совета РК.

Ушедшему в отставку вице-спикеру Госсовета Крыма Ильясову практически сразу нашли замену – главу комиссии Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан Эдипа Гафарова.

Симферополь, Анастасия Зук

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