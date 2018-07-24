Вице-спикеру Госсовета Крыма нашли замену

Ушедшему в отставку вице-спикеру Госсовета Крыма Ремзи Ильясову нашли замену.

Как уже сообщал «Новый День», Ильясов по собственному желанию попросил досрочно освободить его от должности заместителя председателя республиканского парламента. Его место займет Эдип Гафаров.

«Президиум Государственного совета Республики Крым поддержал предложение главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова о кандидатуре Эдипа Гафарова для избрания на должность заместителя председателя Государственного совета Республики Крым», – сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

Напомним, Гафаров был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым созыва 2002-2006 годов, а также депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым созыва 2010-2014 годов. После присоединения Крыма к России стал депутатов крымском парламента по республиканскому избирательному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2014 года возглавляет постоянную комиссию Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.

Симферополь, Лиана Макоба

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