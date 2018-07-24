Русские могут: севастополец намерен переплыть два с половиной моря зараз

54-летний житель Севастополя Юрий Бурлак вплавь отправился из Крыма в Анталью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 года назад во время тренировки в спортзале мужчина повредил позвоночник, у него отказали ноги. Врачи дали ему вторую группу инвалидности. Через некоторые время севастополец занялся плаванием и постепенно полностью восстановил здоровье.

В 2013 году он проплыл от турецкого Орду до Сочи, а в 2016 году – от Сочи до Севастополя. На этот раз Юрий Бурак собирается вплавь попасть в Анталию. Первый эта пути – около 550 км до Стамбула планируется преодолеть без длительных остановок.

Пловец тянет за собой плот с 200 литрами пресной воды, запасом еды и напарником, призванным следить за курсом, стоянием спортсмена, а также готовить ему еду. Общий вес плота превышает полтонны.

Путь в Средиземное море будет пролегать через Босфор, Мраморное море, Дарданеллы и Эгейское море. Как будут решаться вопросы с пограничными службами Турции и Греции, не сообщается.

По словам самого Бурлака, единственное, чего он слегка опасается, – это акулы: «Наверное, буду чувствовать себя как червяк на крючке. По статистике, там происходит очень мало нападений акул, – цитирует пловца «Пятый канал». – Надеюсь, что меня не съедят. Наверное, я старый и не вкусный».

Цель своего путешествия севастополец объясняет так: «Я приду в Средиземное море – пусть они смотрят, что русские могут».

Достичь Антальи планируется до 1 ноября.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 24.07.18

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