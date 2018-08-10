У берегов Турции задержали пловца, приплывшего из Крыма

54-летний житель Севастополя Юрий Бурлак, отправившийся вплавь из Крыма в Турцию, задержан.

Как сообщал «Новый День», 23 года назад во время тренировки в спортзале севастополец повредил позвоночник, у него отказали ноги. Врачи дали ему вторую группу инвалидности. Через некоторое время севастополец занялся плаванием и постепенно полностью восстановил здоровье. В 2013 году он проплыл от турецкого Орду до Сочи, а в 2016 году – от Сочи до Севастополя. В июле этого года Бурлак решил покорить вплавь новый маршрут: Севастополь – Стамбул и Стамбул – Анталья. За собой пловец тянул плот с пресной водой, едой и напарником, который следил за стоянием спортсмена, а также готовил ему еду. Накануне утром мужчина планировал зайти в Босфор, но из-за погодных условий ему пришлось обратиться к турецкой береговой охране, которая и задержала путешественников.

«Нас сильным штормом унесло за 50 километров восточнее Стамбула. Чтобы не нарушать границу, мы по радиостанции вчера утром вызывали турецкую береговую охрану, чтобы сообщить о том, что мы подошли. Потом прилетел турецкий самолет береговой охраны. Мы просили, чтобы нас сопроводили до пограничного таможенного контроля. В итоге, видимо, из-за языкового барьера, к нам пригнали спасательный катер из Стамбула и стали забирать на борт. Я на английском объяснял, что у нас все хорошо и нам необходима только одна помощь для сопровождения в таможенно-пограничный пункт, чтобы мы официально могли попасть в Турцию», – цитирует РИА «Новости» путешественника. Однако турецкая сторона заявила, что россияне находятся в стране нелегально.

По словам Бурлака, теперь он вынужден отказаться от продолжения маршрута, так как при маневрах катер береговой охраны разорвал переднюю оболочку спасательного плота, в итоге часть вещей и продуктов путешественников затопило водой, а после того как плавсредство отбуксировали на ремонт из него исчезла радиостанция и бинокль.

Спортсмен отмечает, что когда они с напарником получат статус туристов, в Россию вернутся на самолете.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 10.08.18

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