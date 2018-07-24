«Завидую белой завистью»: украинский политик проехался по Крымскому мосту

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко проехался по Крымскому мосту и призвал украинцев не верить в сказки Киева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Журавко в настоящее время находится в курортной Ялте. «Искренне, как украинец, рад, что первую часть транспортной, жизненно необходимой артерии для связи материка с полуостровом, уже запустили и по ней движется транспорт. Вы не представляете, какой большой поток транспорта идет со стороны материка России. Люди, действительно, едут в Крым отдыхать», – написал на своей странице в Facebook Журавко.

Он не сомневается, что после того как будет достроен железнодорожный мост, на полуострова улучшится экономический климат, в также уменьшится стоимость товаров и продукции.

Журавко призвал украинцев не верить в мифы киевских политиков и национальных СМИ, которые регулярно транслируют сюжеты о том, как все плохо на полуострове и что Крымский мост разрушается. «Как производственник, могу одно сказать,: делают качественно, на века и навсегда. Лжеаналитики Украины рассказывают, что, типа, мост развалится, либо же его не существует, и никогда не построят, – украинцы, не верьте! В украинской власти сидят маргиналы, жулики, лжецы и завистливые черной завистью идиоты. Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает», – отмечает экс-депутат Рады. Он уверен, что в дальнейшем экономика Крыма будет только расти, процветать, а жизнь жителей Крыма улучшится в разы.

Украинец также напомнил, что мост, соединивший Крым и РФ, можно было бы построить и когда Крым был в составе Украины, но власти «Незалежной» от проекта отказались.

При этом Журавко выразил надежду о том, что украинцы и россияне все же смогут стать единым народом: «Уверен, что придет тот день, когда между нами границ не будет. И эта лживая, кровавая киевская власть, вместе с нацфашистами будет уничтожена и уйдет в прошлое. И мы станем великим народом, который будет строить, созидать, растить своих детей, и оберегать мир на всей планете».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.07.18

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